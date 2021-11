Immobilier – Le solaire permet à la Suisse romande de briller L’Agence solaire suisse a récompensé les meilleurs bâtiments à énergie positive du pays, dont six situés dans notre région. Fabrice Breithaupt

Le Stade de Genève, à la Praille. L’infrastructure sportive est présentée par l’Agence solaire suisse (ASS) comme «un exemple emblématique de bâtiment efficient permettant d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat». Inauguré en 2003, le stade a bénéficié de travaux d’assainissement en 2019. Depuis, sa consommation d’énergie a diminué de 21%, passant de 3,3 millions à 2,6 millions de kWh/an. L’intégration d’une installation photovoltaïque sur les toits, qui produit 950’000 kWh/an, couvre ainsi 36% de ses besoins énergétiques totaux actuels. Prix Solaire Suisse 2021 L’ensemble de quatre villas contiguës du 22 du chemin des Cléomes, à Thônex (GE). Construite en 2020 selon le standard Minergie-P, la copropriété dispose d’une isolation thermique jugée «exemplaire» par l’ASS. L’installation photovoltaïque placée sur les toits génère 43’300 kWh/an, alors que les villas consomment ensemble 27’600 kWh/an. Le surplus permet d’alimenter les quatre voitures électriques des familles résidentes, et pourrait alimenter sept autres e-véhicules. Prix Solaire Suisse 2021 La villa Berset, à Villars-sur-Glâne (FR). Construite en 1968, la maison en bois a été rénovée en 2020 selon le standard Minergie-P, et transformée en immeuble de trois appartements. Grâce à une bonne isolation et à de l’électroménager efficient, les besoins énergétiques totaux ont chuté de 82%, de 70’500 à 12’700 kWh/an. Intégrée sur toute la toiture, une installation photovoltaïque produit 14’600 kWh/an. L’immeuble produit ainsi 15% d’énergie de plus qu’il n’en consomme pour son fonctionnement. Prix Solaire Suisse 2021 1 / 6

L’Agence solaire suisse (ASS) a remis son Prix Solaire Suisse 2021 la semaine dernière, à Genève-Palexpo.

Hasard du calendrier, la 31e cérémonie s’est déroulée alors que les représentants de nombreux pays sont actuellement réunis au chevet de la planète, à Glasgow, en Écosse. C’est là que se tient, depuis le 31 octobre et jusqu’à ce vendredi, la 26e Conférence annuelle de l’ONU sur les changements climatiques (COP26). Les États doivent y présenter les mesures qu’ils entendent prendre pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en diminuant leur consommation d’énergie fossile. Ils doivent ainsi concrétiser les engagements pris lors de l’Accord de Paris adopté en 2015, dont l’objectif principal est de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique.

Pour atteindre cet objectif, les bâtiments à énergie positive (BEP) apparaissent clairement comme l’une des solutions à cet enjeu capital. Les immeubles sont en effet responsables de 38% du total des émissions de CO 2 dans le monde. Or, les BEP offrent l’avantage de produire davantage d’énergie qu’ils n’en consomment pour leur fonctionnement, grâce à une isolation optimale et l’intégration d’installations photovoltaïques. Une énergie qui plus est renouvelable et propre, puisque n’émettant pas de gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique.

Promouvoir les bâtiments à haute efficacité énergétique

C’est justement pour promouvoir les énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire, et les bâtiments à haute efficacité énergétique que l’ASS a créé le Prix Solaire Suisse. Depuis son lancement en 1990, ce sont plus de 3700 dossiers qui ont été étudiés et plus de 430 réalisations qui ont été récompensées.

Cette année, sur les 71 dossiers de candidatures reçus, 42 ont obtenu un prix ou un diplôme dans différentes catégories. Les lauréats sont soit des bâtiments, nouvelles constructions, rénovations et installations solaires, soit des personnalités, soit encore des institutions. Six réalisations sont romandes: le Stade de Genève à la Praille, le lotissement résidentiel du 22, chemin des Cléomes à Thônex (GE), l’immeuble Sakura au 1, chemin des Amandiers à Sion (VS), la villa Berset à Villars-sur-Glâne et la villa Donzallaz à Vuadens (FR), ainsi que la patinoire de Tramelan (BE). Nous vous les présentons ici en détail et en photos.

