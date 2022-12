794’720’000’000’000’000 de joules. C’est à peu près la quantité d’énergie consommée en Suisse en 2021, toutes sources et formes confondues (électricité, carburants, combustibles et autres). Soit environ 190 millions de tonnes de TNT, ou plus de trois fois la puissance de la plus puissante arme nucléaire jamais explosée – en l’occurrence la Tsar Bomba, testée par les Soviétiques en 1961.

La fusion thermonucléaire qui vient d’être réalisée au laboratoire national Lawrence Livermore en Californie a produit «seulement» un million de joules net. Mais l’expérience n’a duré que 0,0000000001 seconde. Il faudrait donc à peine une minute et demie du même processus pour générer une quantité d’énergie équivalente à celle consommée en Suisse en 2021.

«Ce serait pure folie que de renoncer à la fusion nucléaire»

Tout cela reste évidemment bien théorique. Mais d’un point de vue scientifique, il s’agit d’un pas étourdissant. Un peu comme si l’on était parvenu à faire remonter d’un milliardième de seconde dans le temps un objet quelconque, prouvant du coup que le voyage dans le passé était matériellement possible. Sauf qu’ici, on n’est plus dans la fiction.

Malgré tout, une partie de la communauté scientifique semble déjà témoigner un scepticisme un peu chagrin, qu’on retrouve notamment dans les propos du Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet («très lourd, très compliqué, très cher, très énervant») ou de la climatologue Martine Rebetez («un non-événement»).

On peut comprendre. L’entreprise paraît sisyphéenne. La fusion thermonucléaire, processus élémentaire qui alimente le Soleil et les astres, ne peut se produire artificiellement qu’à des températures excédant les cent millions de degrés, et sous des pressions extrêmes. On ne compte plus les milliards qui ont été engloutis depuis des décennies dans cette technologie balbutiante – songeons par exemple au gouffre du projet international ITER, dans les Bouches-du-Rhône, par ailleurs au point mort –, et les obstacles techniques paraissent encore pratiquement insurmontables. Autant dire qu’une centrale à fusion sur le Plateau suisse n’est pas pour demain.

De tels avantages

Mais – car il y a un grand mais – les avantages de la fusion thermonucléaire comme source d’énergie sont tels que ce serait pure folie que d’y renoncer. Quelques chiffres: une centrale à charbon de 1000 mégawatts brûle en moyenne 2,7 millions de tonnes de combustible par an, alors qu’une centrale à fusion de même puissance n’en consommerait que 250 kg, en l’occurrence des isotopes d’hydrogène, dont les réserves naturelles permettraient de satisfaire les besoins énergétiques de la planète pour des millions d’années ou plus. Et, cerise sur le gâteau: le mot «nucléaire» a beau crisper, la fusion – contrairement à la fission – est une énergie propre, pratiquement sans déchets radioactifs. Et surtout sans gaz à effet de serre.

On a marché sur la Lune, on pourra bien faire marcher le Soleil – en miniature – sur la Terre. Et n’oublions pas, après tout, que le mythe de Prométhée comporte une fin heureuse.

Robert Ayrton Afficher plus Avocat

