Portrait de Maurice Ottiger – Le sorcier des sons a cultivé son âme baroque Dans son atelier des Paccots, l’artisan d’art façonne des luths, guitares et théorbes réputés dans le monde entier. Gregory Wicky

Maurice Ottiger dans son atelier des Paccots, avec le théorbe sur lequel il travaille actuellement. Chantal Dervey

Sur l’établi, l’intrigant instrument prend gentiment vie. L’épicéa présente déjà un corps aux amples rondeurs et une rosace magnifiquement sculptée. Son créateur devra encore y joindre le manche, les côtes, effectuer une multitude d’ajustements… On a sous les yeux un théorbe, descendant du luth. Terminé, le volumineux bijou à quatorze chœurs (on parlerait de cordes pour une guitare) aura nécessité passé deux mois de travail. Maurice Ottiger est l’un des rares facteurs de ces instruments anciens, le seul spécialiste du pays.