Bagage musical – Le souffle du monde Le saxophoniste lausannois Ganesh Geymeier sort «Wuji», album qui intègre les sons de ses voyages. Boris Senff

Le souffleur Ganesh Geymeier est aussi quelqu’un de très visuel qui pratique la photographie. Michel Bertholet

En pleine pandémie, au moment où les voyages n’avaient plus trop la cote, le saxophoniste Ganesh Geymeier ne s’est pas résolu à faire une croix sur toutes ses passions, lui qui concilie amour de la musique et des pérégrinations autour du globe. «Le Covid m’avait coupé les jambes. Je ne pouvais plus donner de concerts ni partir à l’étranger.»