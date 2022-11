Concert à Vevey – Le souffle et la frappe des cordes La formation Aziza du bassiste Dave Holland a mis le feu au théâtre du Reflet dimanche. Boris Senff

Aziza, de g. à dr.: Eric Hartland, Dave Holland, Chris Potter et Lionel Loueke. DR

Enfin le Reflet de Vevey et le Cully Jazz ont pu raviver la flamme de leur collaboration annuelle, mise à mal par le Covid. Les deux institutions ne se sont pas contentées de remuer les braises avec le concert d’Aziza, formation comprenant le bassiste Dave Holland, le saxophoniste Chris Potter, le guitariste Lionel Loueke et le batteur Eric Hartland. Ce quartet de première force a mis le feu dans un théâtre presque plein, conquis par les modulations chaleureuses de musiciens émérites.

Hendrix et comptines

À 76 ans, le bassiste anglais conserve une souplesse et un à-propos irréprochables. Le batteur, souvent croisé chez Charles Lloyd, alliait puissance et finesse. Tandis que le souffleur, en soliste principal aussi matheux qu’explosif, lançait de grands jets de clartés dans les orages de ses camarades de jeu. Quant à Lionel Loueke, guitariste d’une inventivité folle, il alternait entre accompagnement discrètement clignotant et moments en pleine lumière pour tracer les souvenirs de Hendrix ou les comptines parmi les plus improbables à jamais être sorties de son instrument.

Voilà pour les qualités respectives de ces virtuoses qui savaient faire parler leur quartet avec une belle maîtrise des contrastes et des relais, un sens de la réunion autour de dynamiques funk ou afro, et un art du dialogue réjouissant. L’ensemble formait une superbe épopée sonore, dans les parages d’une fusion colorée mais toujours charpentée par une immense rigueur rythmique. La sanction de cette dernière date de la tournée était unanime: standing ovation.

