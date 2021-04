Votations du 13 juin – Le soutien à la loi Covid est plus fort chez les seniors La législation réussit un bon départ, avec seulement 27% d’opposants, selon notre premier sondage. Le oui est particulièrement élevé chez les retraités. Caroline Zuercher

Les restrictions imposées depuis un an créent une certaine mauvaise humeur. Mais elles ne semblent pas compromettre la loi Covid. KEYSTONE

Si des manifestations ont lieu dans les rues, les Suisses semblent prêts à soutenir la loi Covid dans les urnes. 66% des personnes sondées dans le cadre de notre première enquête avant les votations du 13 juin sont favorables (oui ou plutôt oui) au texte, contre 27% de non ou plutôt non. Pour mémoire, la loi est combattue par référendum.

Fait intéressant, l’appui augmente avec l’âge. On compte 60% d’avis favorables chez les 18-34 ans et les 35-49 ans, contre 67% chez les 50-64 ans et 77% chez les plus de 65 ans.

L’analyse détaillée montre l’opposition la plus forte (55% de non ou plutôt non) chez les sympathisants UDC. Les socialistes sont les plus convaincus (86% de oui ou plutôt oui), suivis par les Vert’libéraux (82%), les Verts (77%), les sympathisants du Centre (75%) et les libéraux-radicaux (69%).