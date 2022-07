Impact de la guerre en Ukraine – Le soutien du peuple suisse à la neutralité diminue Soutien à la neutralité diminué, l’armée et l’OTAN davantage populaires: voilà ce qui ressort du sondage publié jeudi par l’Académie militaire (ACAMIL) et le Center for Security Studies (CSS).

Selon ce sondage publié jeudi, 39%, soit une hausse de dix points, de la population estiment que la mise en œuvre de la neutralité est difficile dans le contexte international actuel. KEYSTONE

Pour la première fois en 20 ans, le soutien du peuple suisse pour le principe de neutralité est en baisse. C’est l’un des résultats du sondage complémentaire «Sécurité 2022», publié jeudi par l’Académie militaire (ACAMIL) et le Center for Security Studies (CSS). Le sondage montre un recul de huit points, même si le taux d’approbation reste très élevé (89%).

Dans l’ensemble, la neutralité est perçue de manière nettement plus critique par la population qu’au cours des années précédentes. Cela se traduit, par exemple, avec seulement 58% des Suisses qui demeurent convaincus que la neutralité protège le pays des conflits internationaux, contre 69% en janvier 2022.

Plus pessimiste

La population suisse a également une vision plus pessimiste de l’avenir du fait de la guerre en Ukraine. Cette perception concerne aussi bien l’avenir proche de la Suisse (22% d’opinion pessimistes, soit une hausse de neuf points), que l’évolution de la situation géopolitique mondiale (76% de pessimistes, soit une hausse de huit points).

Le sondage des deux institutions, rattachées toutes deux à l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), montre également qu’une majorité de la population helvétique (58%) estime que les conflits armés seront désormais plus fréquents en Europe. De plus, un Suisse sur trois rapporte être devenu plus angoissé en raison de la guerre en Ukraine.

Renforcement de l’armée

Dans ce contexte de guerre en Ukraine, les Suisses ont une opinion plus que favorable de l’armée. 80% des personnes interrogées jugent qu’il est nécessaire de l’entretenir. La part de la population en faveur d’une armée dotée d’un équipement complet a aussi pris de l’ampleur pour atteindre une valeur record de 74%.

À lire: Abo Budget annuel Deux milliards de plus pour l’armée. Mais pour quoi faire? La manière d’appréhender les dépenses de l’armée risque également de changer, d’après le sondage. Le nombre de personnes estimant que ces dernières étaient trop faibles a fait un bond de 12 points pour représenter désormais 19% de la population. Depuis le début de l’enquête dans les années 1980, ce taux n’a jamais été si élevé. En revanche, l’opinion selon laquelle la Suisse dépense trop pour sa défense est à présent partagée par 30% de la population, soit un recul de 12 points et la valeur la plus basse jamais enregistrée. Rapprochement mais pas d’adhésion Avec 52% d’opinion, la question du rapprochement de la Suisse avec l’OTAN connaît un taux d’approbation inédit. Si le souhait de voir la Suisse adhérer à l’OTAN (27% d’opinions favorables) gagne du terrain par rapport aux années précédentes, une nette majorité de la population reste opposée à une adhésion.

Lire également: Abo Sécurité militaire Rejoindre l’OTAN? À Berne, le tabou craquelle de partout La guerre en Ukraine fait penser à 35% des Suisses que l’adhésion à une alliance défensive européenne accroîtrait davantage la sécurité de la Suisse que le maintien de la neutralité.

Pour mener ce sondage complémentaire «Sécurité 2022», un échantillon représentatif de 1003 personnes ayant le droit de vote et résidant en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin a été interrogé par téléphone par l’institut de sondage LINK entre le 30 mai et le 17 juin.

Avec un niveau de fiabilité de 95%, l’erreur d’échantillonnage est de ± 3,2% dans le pire des cas.

ATS

