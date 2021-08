Mission Alpha sur l’ISS – Le spationaute Thomas Pesquet a photographié Genève depuis l’espace Le membre français de la mission Alpha sur la Station spatiale internationale a réalisé ce cliché mardi matin et l’a envoyé sur les réseaux sociaux en lançant un «Bonjour Genève». Olivier Bot

Genève vue du ciel, une photographie réalisée par Thomas Pesquet depuis la Station spatiale internationale en orbite autour de la terre.

Depuis la Station spatiale internationale (ISS), l’astronaute français Thomas Pesquet prend quelques clichés en orbite de la Terre quand les tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la mission Alpha lui en laissent le temps. Ce mardi matin, il survolait Genève et a diffusé sur les réseaux sociaux un cliché de Genève et du lac Léman depuis l’ISS, avec ce commentaire: «Bonjour Genève! On voit même le Jet d’eau, qui était une solution technique à un problème de pression hydraulique avant de devenir le symbole de la ville. Le Rhône quant à lui a tout de suite l’air moins impressionnant quand on le remonte jusqu’aux Alpes…»

Le spationaute français Thomas Pesquet dans l’ISS.

Le post

Thomas Pesquet est parti depuis le 23 avril dernier au-dessus de la Terre et envoie régulièrement sur les réseaux des posts pour faire partager son expérience et dialoguer avec les internautes.

