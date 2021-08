Installation à Y-Parc – Le spécialiste des médicaments contre le cancer est prêt La firme américaine Incyte annonce l’ouverture de son site de production biologique à Yverdon. Elle y a investi 140 millions de francs. Frédéric Ravussin

Un employé d’Incyte s’active sur le site de production de la société américaine, inauguré mardi à Yverdon. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Incyte BioPlant est dans les starting-blocks, sur le site du Parc scientifique et technologique d’Yverdon (Y-Parc). La société biopharmaceutique internationale a officiellement annoncé mardi l’ouverture de son nouveau site de production biologique multiproduits à haute efficacité.

«Notre usine biologique d’Yverdon a la capacité de fabriquer des anticorps monoclonaux destinés à traiter des cellules cancéreuses.» Michael Morrissey, vice-président exécutif d’Incyte

Incyte, dont le siège européen a été inauguré en juillet 2020 à Morges, n’attend plus que le feu vert de Swissmedic pour commencer ce pour quoi elle s’est dotée d’installations high-tech innovantes dans le Nord vaudois: la production de médicaments susceptibles de sauver des vies. «Grâce à une nouvelle technologie de bioréacteurs, notre usine biologique d’Yverdon a la capacité de fabriquer des anticorps monoclonaux destinés à traiter les cellules cancéreuses causées par un certain type de lymphomes», souligne Michael Morrissey, vice-président exécutif d’Incyte.

Médicament fraîchement approuvé

Il faut compter cinquante jours pour que ce processus biologique soit réalisé. «Il s’agit d’une technologie unique en son genre pour la production d’un médicament qui a été approuvé en Europe la semaine dernière, après avoir été validé aux États-Unis en 2020», précise Hervé Hoppenot, président-directeur général de la société spécialisée dans les traitements en oncologie.

Avec sa venue sur le plus grand parc scientifique et technologique de Suisse, la firme de Wilmington (dans le Delaware, aux États-Unis) étend sa présence en Europe. Dans le même temps, elle affirme encore un peu plus l’expertise de la Health Valley vaudoise, particulièrement dans le domaine de la bioproduction, ainsi que l’a rappelé le conseiller d’État Philippe Leuba, mardi. «On se réjouit de constater que les universités de la région suivent cette évolution», note le PDG d’Incyte.

Commercialisation dans le monde entier

Du reste, les dirigeants de la société ne le cachent pas: c’est bien la présence d’une main-d’œuvre qualifiée dans ce domaine extrêmement pointu qui a porté leur choix vers la Suisse romande. «Sans oublier que, grâce aux accords bilatéraux, nous disposons ici d’une grande facilité d’importation et d’exportation», reprend Michael Morrissey. La société a en effet pour objectif la commercialisation dans le monde entier de ses produits thérapeutiques exclusifs.

Grâce à la flexibilité d’Y-Parc, Incyte a trouvé rapidement un terrain à la taille de ses ambitions, qui plus est déjà équipé. Ce qui a permis à son usine de sortir de terre en trois ans. Construit sur une parcelle de 21’000 m2 acquise en 2017, le site de 13’300 m2 se compose de trois bâtiments, dont deux reliés entre eux par une passerelle. Les deux premiers abritent la production, les laboratoires d’analyse et l’administration, alors que le troisième est réservé aux installations techniques.

Investissement consenti? 140 millions de francs, y compris un surcoût de 5% inhérent à la pandémie. Une situation sanitaire qui a d’ailleurs fait perdre six mois au calendrier du projet.

Certification attendue

Aujourd’hui cependant, Incyte est prêt. Ou presque. La firme travaille depuis 2020 avec Swissmedic en vue d’obtenir les qualifications de site pour son usine. «Swissmedic doit venir cet automne. Et, dès qu’on nous aura remis notre certification, nous pourrons nous lancer dans la production conformément aux règles de bonnes pratiques de fabrication (BPF), reprend Michael Morrissey.

Quelque 80 personnes sont déjà à pied d’œuvre. À terme, le site yverdonnois d’Incyte devrait en compter 130. Soit dans moins de cinq ans selon les prévisions. «Tout dépendra de la montée en puissance de l’usine», conclut-il.

