La scène romande de la drogue connaît un nouveau phénomène, le marché du crack. Dans le canton de Vaud, il émerge à Yverdon-les-Bains. Les autorités craignent désormais son amplification et son expansion ailleurs sur le territoire, notamment à Lausanne qui, étrangement, y échappe encore. Tout le monde redoute le spectre de Paris, où cette drogue qui se fume – un dérivé solide de la cocaïne classique en poudre – bouleverse le quotidien de certains quartiers.

Le crack n’est pas une nouvelle drogue. C’est l’ampleur de sa diffusion qui est inédite. Pendant longtemps, sa consommation restait modeste: les polytoxicomanes la fabriquaient et la fumaient chez eux. Depuis peu, la substance s’impose. En cause, les dealers qui la fabriquent et la vendent dans la rue prête à l’emploi. Ce qui facilite l’accès à cette substance hautement addictive. Une prise appelle la suivante, l’usage devient compulsif, obsessionnel.

«Des zombies»

Une amie s’est rendue récemment dans la capitale française. Elle s’est déplacée en tram à la Cité des sciences, porte de la Villette. «J’étais avec mes enfants. Nous nous sommes retrouvés seuls au milieu de drogués émaciés, fatigués et agressifs. Ils ressemblaient à des zombies.» Plus tard, elle apprend qu’elle a voyagé avec des fumeurs de crack, que plus personne ne prend cette ligne de transport public. Trop dangereuse.

Les Parisiens concernés tentent de vivre avec ce phénomène. Difficile. Le crack, où il apparaît, exerce une pression permanente, partout, créant des zones d’insécurité. Les parcs sont devenus des espaces de consommation et de deal à l’air libre. Les écoles, des zones de non-droit: la police doit escorter les élèves jusqu’à leur classe. Les habitants se disent harcelés dans la rue, jusque sur leur pas-de-porte.

Pour l’instant, la Suisse échappe encore à cet enfer, la réalité étant différente entre les deux pays. Quoique. À Genève, le stupéfiant se généralise dans le quartier des Pâquis, irritant la population. À Yverdon, il pointe le bout de son nez. À Lausanne, les adeptes le fument désormais en public, sans gêne. Face à cela, les autorités, qu’elles soient françaises ou suisses, sont désemparées. Le problème du crack reste insoluble, tout est encore à inventer.

Dominique Botti est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 Heures, spécialisé dans les enquêtes de terrain, les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @dominiquebotti

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.