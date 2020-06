Science – Le spinosaure était un prédateur hautement sophistiqué Une étude de l’Université de Fribourg livre des détails sur le dinosaure géant et carnivore qu’est le spinosaure.

Le spinosaure en avait dans la tête. Université Fribourg

Le spinosaure était un prédateur hautement sophistiqué. Selon une étude de l'Université de Fribourg publiée vendredi, ce dinosaure géant et carnivore avait un crâne allongé et plutôt mince, contrairement à celui massif d'un tyrannosaure ou d’un allosaure.

Pour la première fois, des chercheurs ont étudié la boîte crânienne et les organes sensoriels associés d’un spinosaure. L'équipe de recherche était composée de Serjoscha Evers de l’Université de Fribourg et de Marco Schade de l’Université de Greifswald (D), en collaboration avec Oliver Rauhut, du musée national de paléontologie et de géologie de Bavière, à Munich (D).

Les scientifiques ont examiné le crâne d’un spinosaure de taille moyenne, l’Irritator du crétacé inférieur, qui a vécu au Brésil il y a environ 115 millions d’années. Pour pouvoir observer les structures internes du crâne, notamment la boîte crânienne et l’oreille interne, ils ont passé le crâne fossilisé dans des scanners à haute résolution au Centre national de cardiologie de Munich et au Centre de métrologie Zeiss à Essingen (D).

Crâne fossilisé

Les données tirées de ces examens ont permis de reconstituer la forme du cerveau et des tissus environnants, ainsi que les canaux semi-circulaires de l’oreille interne, qui sont indispensables à l’équilibre et au mouvement d’un animal. Les examens ont révélé que la forme du cerveau chez les spinosaures était exactement la même que chez d’autres grands dinosaures carnivores.

L’observation de l’oreille interne et d’une région du cerveau associée, appelée le flocculus, a donné des résultats intéressants. Chez les espèces actuelles, le flocculus est particulièrement important pour fixer le regard lors des mouvements.

Or, cet organe était bien plus développé chez Irritator que chez d’autres grands théropodes. Cette découverte et la structure de l’oreille interne laissent penser que cet animal pouvait bouger rapidement et très précisément la tête, sans perdre de vue une proie potentielle.

Oreille interne bien développée

La structure de l’oreille interne montre que ce spinosaure gardait habituellement la gueule dirigée nettement vers le bas, comme les cigognes, afin d’avoir une vue dégagée au-dessus du museau et de pouvoir mieux fixer ses proies.

Ces caractéristiques présentent un net avantage pour un animal qui s’est spécialisé dans la chasse aux proies de taille modérée par des mouvements rapides de la tête. Et cette étude corrobore l’hypothèse selon laquelle les spinosaures étaient des prédateurs plutôt spécialisés dans la capture de petites proies, notamment des poissons.

Les spinosaures étaient des dinosaures carnivores de grande à très grande taille qui étaient surtout répandus dans l’hémisphère sud. Le spinosaurus pouvait mesurer jusqu'à 18 mètres et à côté même le célèbre tyrannosaurus rex, qui atteint 12 mètres, paraît petit.

( ATS/NXP )