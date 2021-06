Santé mentale et Covid-19 – Le spleen des jeunes Romands désœuvrés Un sondage confirme à quel point les activités extrascolaires leur ont manqué. Marie Nicollier

La réouverture des établissements devrait permettre aux jeunes Vaudois de retrouver un peu plus facilement le sourire. (illustration) Getty Images/iStockphoto

Les activités rendues impossibles en raison des mesures sanitaires ont fortement manqué aux jeunes, confirme un sondage lancé par Unisanté et l’association CIAO. Près de 7900 Romands âgés de 10 à 25 ans y ont participé, expliquant comment ils ont vécu les «mois Covid».

«Pour plus de 80% des sondés, le coronavirus est synonyme d’activités interrompues qui leur manquent.» Unisanté

Peur de transmettre

Pour plus de 80% des sondés, le virus est synonyme d’activités interrompues qui leur manquent. Surtout les activités extrascolaires (79%), les sorties dans les bars ou les clubs (73%), passer du temps avec ses amis (69%) et voir un autre membre de la famille (46%).

Les sondés ont une crainte modérée du Covid-19: 47% ont «un peu» peur, 6% «beaucoup» et 47% «pas du tout». Ils craignent surtout de voir un proche tomber malade (74%) et de transmettre le virus aux autres (63%). Seuls 25% rapportent avoir peur de contracter le virus.

Manque de soutien

Environ 22% des jeunes ont peur d’une nouvelle fermeture des écoles, surtout les 10-11 ans.

Un quart des sondés disent ne s’être «pas du tout» sentis soutenus par les adultes durant cette période particulière, 54% «un peu» et 21% «beaucoup».

«Beaucoup de demandes ont été faites pour revoir les exigences scolaires.» Unisanté

Les jeunes jugent avoir suffisamment d’informations sur le Covid. Les 10-15 ans s’informent plutôt auprès de leurs parents et les 16-25 ans auprès des médias traditionnels. De façon générale, les parents restent la principale ressource de dialogue, à l’exception des 21-25 ans qui en discutent en premier lieu avec les amis.

Marre du masque

De quoi ont envie les jeunes? Sans surprise, les intéressés «ont appelé à un retour à la vie d’avant, à retrouver leurs hobbies, leur famille au complet, leurs amis, voyager, rencontrer des gens…, rapporte Unisanté. Le port du masque est aussi souvent revenu pour qu’il cesse, en particulier à l’école ou lors du sport. Beaucoup de demandes ont été faites pour revoir les exigences scolaires afin de prendre davantage en compte la période école à distance ainsi que les quarantaines pour éviter les retards et lacunes. Les jeunes ont également rapporté avoir la sensation de n’avoir plus que l’école et la maison, sans possible échappatoire ou moyens de décompresser.»

