L’académicienne Chantal Thomas publie en ce début d’été un essai sur son amour pour la natation. «L’Étreinte de l’eau» – c’est son titre – disserte sur l’exquis bonheur de perdre pied pour céder au lâcher-prise. Nager, c’est libérer son corps, fusionner avec une volupté qui emporte ailleurs.

Plus loin, après avoir rappelé que longtemps les femmes n’ont eu le droit de se baigner que lors de cures thérapeutiques, elle affirme que la pratique sportive est globalement un élément décisif pour l’émancipation féminine: une manière de prendre confiance en soi, en son corps, et de ne pas se vivre systématiquement sous le joug du regard des hommes.

Sortir de sa case, dynamiter les carcans et ouvrir une brèche. Se réapproprier son physique pour en faire un outil d’émancipation. Dans le même mouvement, si nager, c’est accepter de perdre pied, alors courir, c’est décider de prendre son avenir en main. Sinon mieux: forcer son destin, le tordre, le dompter, jusqu’à le façonner dans les contours qu’on a rêvé lui donner.

«Plus question d’individu, de genre, de passif: peu importe la forme des gouttes qui composent la vague lorsqu’elle déferle de toute sa force.»

Ici, plus question d’être passif, de se laisser marcher dessus – ni de marcher sur les autres. Pour avancer, aucune nécessité impérieuse d’écraser la concurrence. Au contraire, c’est l’essence même des courses populaires: une marée bigarrée qui progresse en onde, dans un large et même mouvement continu. Plus question d’individu, de genre, de passif: peu importe la forme des gouttes qui composent la vague lorsqu’elle déferle de toute sa force.

Aujourd’hui, il y a régulièrement plus de femmes que d’hommes au départ des marathons, et personne pour s’en soucier sinon s’en émouvoir. À la Coupe du monde féminine de football, des stades pleins acclament des athlètes en crampons alors que le grand public s’écharpe en pronostics plutôt qu’en invectives.

En quelques années, le sport a transformé ses vieilles barrières en larges ouvertures. Parce que Kathrine Switzer et tant d’autres, qui ne sont pas forcément tombées sous l’œil des photographes, ont choisi de goûter à la liberté, que ça plaise ou non. Cette normalité nouvelle est la preuve que quand le sport bouge, la société bouge – il faut juste avoir le courage de se jeter à l’eau.

