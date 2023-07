Vidéo à la demande – Le sport en direct fait saliver les géants du streaming Netflix propose un documentaire sur le Tour de France, Amazon diffuse du tennis comme du foot, et Disney+ perd des abonnés à cause du cricket. Jocelyn Rochat

La publicité, derrière le gardien, témoigne de la progression des géants du streaming. Amazon Prime Video rappelle que la chaîne diffuse des matches de foot en direct. AFP

Après s’être battus pour les séries TV et les films, les géants mondiaux du streaming se disputent les événements sportifs. Les grandes plateformes de vidéo à la demande que sont Netflix, Disney+, YouTube et Amazon Prime proposent désormais des séries documentaires sur les athlètes et achètent les droits permettant de diffuser des matches en direct.