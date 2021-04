Compétitions sportives – L’e-sport entre timidement aux Jeux olympiques En fin de semaine, le CIO a présenté ses premières Olympic Virtual Series, qui auront lieu du 13 mai au 23 juin, en prélude aux Jeux de Tokyo. Olivier Wurlod

L a phase finale du tournoi mondial de «Fortnite» s’est déroulée en 2019 dans le stade Arthur - Ashe, là où se jouent les finales de l ’ US Open de tennis . C’est Kyle Giersdorf, alias «Bugha», qui a remporté cette finale et vu son compte en banque gonfler de 3 millions de dollars. AFP

Il y a un an, Thomas Bach assurait qu’à Tokyo, il n’y aurait pas de nouveau programme olympique lié à l’e-sport. «Nous ne sommes pas encore prêts, et de loin», déclarait le président du Comité international olympique (CIO) tout en précisant que la porte n’était pas fermée pour autant à l’idée de compétitions sportives purement virtuelles. «Savoir si les jeux vidéo pourraient un jour être pris en considération pour le programme olympique, la réponse est oui. Reste à voir quand ce jour peut arriver.»

Finalement, ce jour tombera bien plus tôt que prévu, puisque le CIO vient de présenter ses premières Olympic Virtual Series. Du 13 mai au 23 juin, en prélude aux Jeux de Tokyo, cinq compétitions virtuelles auront lieu grâce à une collaboration entre fédérations sportives et éditeurs de jeux. Elles concernent les cinq disciplines suivantes: le baseball, la voile, le cyclisme, l’aviron et la course automobile.