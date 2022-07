Avant toute expertise, que ressentez-vous, en tant qu’être humain sur la planète, à propos du destin de Mo Farah?

Cette histoire me touche profondément en tant qu’être humain. Dans mon entourage très proche, j’ai été amené à connaître plusieurs situations semblables, que ce soit dans ma vie privée ou dans le cadre du cabinet, avec des sportifs issus de la migration. Avec l’association whatSport, que j’ai fondée, il y a un projet, la République des sports, qui utilise le sport comme outil de reconstruction personnelle, de prise de confiance et d’intégration sociale, avec des jeunes migrants d’Afghanistan, d’Érythrée, de Somalie. Qu’elle soit d’ordre ludique ou plus compétitive, la pratique sportive les aide à trouver un moyen de s’exprimer, de dessiner ou redessiner leur chemin. Donc, ce que cette histoire m’évoque, c’est énormément d’empathie, une connexion à l’humain. Ça me rappelle la problématique extrêmement importante de la migration avec, selon les derniers rapports, quelque 87 millions de personnes déplacées par an au niveau européen. Mo Farah souligne aussi notre rapport très ambigu à toute une problématique, avec une culpabilité que nous avons encore à régler.