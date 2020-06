Les compétitions reprennent – Le sport pro remet les voiles en France À l’arrêt depuis le mois de mars, les athlètes reprennent le chemin des terrains de sport. Premier événement officiel, une course du circuit Figaro dont le départ a eu lieu ce jeudi à 13 h. Avec le Suisse Nils Palmieri. Grégoire Surdez

Nils Palmieri a repris la barre de TeamWork cet hiver. Christophe Breschi

C’est la première compétition sportive, toutes disciplines confondues, autorisée en France depuis le déconfinement. And the Winner is: une compétition qui met les voiles comme pour mieux marquer un retour à la vie presque normale. La Solo Maître Coq se tient du 24 au 28 juin au départ et à l’arrivée des Sables-d’Olonne. Le coup d’envoi a été donné jeudi 25 juin à 13 h. Vingt-neuf skippers effectueront une boucle de 360 milles entre Belle Île, l’île de d’Yeu et l’île de Ré. Parmi eux, le Vaudois établi à Genève Nils Palmieri, qui dispute sa première course en solitaire sur le circuit Figaro, une référence dans le monde de la voile.