Panathlon Family Games – Le sport, un moyen génial pour contrer les idées reçues Quelque 6900 enfants et parents ont pu tester une quarantaine d’activités, ce week-end à la Vaudoise aréna. Un succès grandissant. Pierre-Alain Schlosser

Le côté obscur de la force n’a pas gagné. Daniele Cassatella et son fils Pietro, ravis de leur expérience. MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

Pratiquer des sports à la carte parmi un choix de quarante activités: il n’y a que les Panathlon Family Games qui proposent cela. Samedi et hier à la Vaudoise aréna, parents et enfants ont pu tester des disciplines aussi variées que le wushu, la capoeira, le cheerleading ou des sports plus classiques comme la natation, le basket ou le tennis de table.