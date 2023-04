Opération séduction à Zurich – Le squelette d’un T-Rex vendu 4,8 millions de francs Vieux de 65 à 67 millions d’années, un ensemble d’os de tyrannosaure rex a trouvé preneur mardi dans la cité des bords de la Limmat.

Le squelette est composé de 293 os originaux provenant de trois T-Rex différents retrouvés au Montana et au Wyoming (nord-ouest des États-Unis). KEYSTONE/EPA/MICHAEL BUHOLZER

Un squelette composite de tyrannosaure rex (T-Rex) a été vendu aux enchères pour 4,8 millions de francs mardi à Zurich. Il était estimé entre six et huit millions de francs. C’est la première vente de ce genre en Europe et la troisième au monde.

Le squelette, baptisé «TRX-293 Trinity», mesure 3,9 mètres de haut et 11,6 mètres de long. Vieux de 65 à 67 millions d’années, il est composé de 293 os originaux (50,2 % du squelette) provenant de trois T-Rex différents retrouvés au Montana et au Wyoming (nord-ouest des États-Unis) entre 2008 et 2013 et de reproductions d’os (49,8 %).

Les os du crâne de «Trinity» proviennent d’un même squelette. Son niveau de conservation est «incroyablement bon», selon la maison de vente aux enchères Koller.

Jusqu’en 2021, seuls 32 T-Rex fossilisés ont été retrouvés, la plupart sans crâne. Ils se trouvent presque tous dans des musées.

ATS

