Crise politique – Le SSP dénonce les «mensonges» de la Municipalité de Nyon

La Municipalité de Nyon et son syndic Daniel Rossellat sont notamment accusés de «mensonges» par le SSP dans la crise qui secoue actuellement l’administration communale.

Le SSP s’en prend avec virulence à la Municipalité de Nyon, coupable selon lui de vouloir «étouffer» la crise que traverse son administration. Il a publié des extraits d’un rapport d’enquête pour dénoncer les «mensonges» de l’exécutif. Daniel Rossellat dément.

Le Syndicat des services publics (SSP) reproche aux autorités nyonnaises d’avoir protégé leur secrétaire municipal, dont le comportement serait à l’origine de cette crise. «La Municipalité déclare inlassablement que le terme de mobbing n’apparaît pas dans le rapport. Or les constats que fait l’enquêteur correspondent bel et bien à la définition de mobbing et de harcèlement psychologique», indique jeudi le SSP dans un long communiqué.