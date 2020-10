Inauguration – Le Stade de Genève adopte l’énergie solaire La centrale photovoltaïque du Stade de Genève a été inaugurée ce lundi. Près d’un tiers de l’électricité produite par les quelque 3000 panneaux solaires alimentera l’enceinte sportive, les 70% restants ont été achetés par plus de 2000 Genevois.

La centrale photovoltaïque des SIG déploie 3064 panneaux solaires sur les toits du Stade de Genève. KEYSTONE

La centrale solaire participative du Stade de Genève a été inaugurée lundi. Mise en service en février dernier, l’installation produit 1 GWh par an, soit les besoins annuels de 367 ménages. Le stade consomme 30% de la production de la centrale photovoltaïque.

Cette centrale est participative, ce qui veut dire que les Genevois ont été invités à souscrire des parts de l’installation. Et 2100 personnes ont répondu à l’appel, ont fait savoir lundi les Services industriels de Genève (SIG). Chaque part coûte 330 francs et garantit 100 KWh par an d’électricité solaire.

Près de 60 centrales

Les SIG possèdent un parc de 59 centrales solaires, qui permettent de produire 15 GWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 5000 ménages.

Il y a deux semaines, une centrale solaire avait été inaugurée sur le toit des Ports Francs de Genève. Une même installation équipe déjà Palexpo et l’aéroport.

ATS/NXP