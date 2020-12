Meetings sportifs à Lausanne – Le stade de la Pontaise obtient sa dernière obole Le Conseil communal a raboté le crédit de 4,3 millions demandé par la Municipalité pour des travaux dans l’édifice dont l’avenir reste flou. Lise Bourgeois

Le «mythique» stade de la Pontaise, comme le qualifient les conseillers communaux, a suscité un débat passionné ce mardi soir. Florian Cella/A

Le Conseil communal de Lausanne a oscillé entre mécontentement et nostalgie au moment de voter, ce mardi soir, un nouveau crédit pour le stade de la Pontaise. Des ajustements techniques y sont nécessaires afin que l’endroit presque moribond puisse accueillir les six prochaines éditions d’Athletissima. La Municipalité demandait 4,3 millions: elle en a obtenu 3,6. L’objectif est de mettre le site aux normes en vue de la tenue du grand meeting, de la fête fédérale de gymnastique (2025), ainsi que de concerts.

Après un riche débat, deux amendements ont été acceptés, l’un pour raboter le crédit d’un million, l’autre pour le renflouer de 323’000 francs. Le projet final à 3,6 millions a ainsi été adoubé à 48 contre 11 avec 22 abstentions. Un tel score illustre le malaise des élus. Les choses flottent: voué à la démolition pour céder la place à l’écoquartier des Plaines-du-Loup, le stade pourrait cependant être maintenu. Une commission d’experts mandatée par le Canton a recommandé son classement en note 1, au même degré que la Cathédrale.

Y mettre au moins le wi-fi

Pour les socialistes, la somme demandée au départ par le responsable des Sports Oscar Tosato se justifie. Muriel Chenaux Mesnier plaide pour la modernisation minimale de l’endroit qui devrait au moins avoir le wi-fi. Elle fait valoir que, par les temps qui courent, faire ce qu’il faut pour encourager le lien social n’est pas du luxe: «Athletissima entraînera des retombées économiques directes», ajoute-t-elle. Son groupe demande dès lors une rallonge de 323’000 francs pour un ascenseur propre à renforcer l’accès aux personnes porteuses de handicap.

Les Verts ne voient pas le crédit demandé d’un bon œil. «Nous devons y trier l’indispensable du superflu», déclare Valéry Beaud. Son groupe veut retirer du projet la transformation des deux virages est et ouest de la piste qui leur semble «une mesure de confort disproportionnée pour six éditions seulement». Amendement accepté, on l’a vu.

«Nous refusons de nous soumettre au chantage d’Athletissima.» Valentin Christe, conseiller communal PLC

À droite, des voix discordantes. Le PLR est mal à l’aise face à un crédit en faveur du sport et de l’économie pour lesquels il est traditionnellement enthousiaste. Mais il le juge excessif. Ces millions demandés par la Municipalité viennent s’ajouter aux 5 autres de 2013, sans compter les nombreux précédents. L’UDC, en revanche, milite par la voix d’Anita Messere pour cet «investissement» dans un bâtiment qui par ailleurs devrait, selon elle, être gardé. Enfin, le PLC s’oppose unilatéralement, refusant, comme le dit Valentin Christe de se soumettre au «chantage d’Athletissima».

Oscar Tosato fait valoir qu’Athletissima demandait 16 millions au départ. Pour lui, on ne jette pas l’argent par les fenêtres, les manifestations attirant force sponsors. Le débat s’est terminé sur les informations du syndic Grégoire Junod qui annonce que la Ville est en train d’étudier les affectations potentielles du stade au cas où il faudrait le garder. Il prédit des batailles juridiques si par malheur le Canton devait vouloir classer le stade en note 1. «Au départ, rappelle-t-il, le projet Métamorphose postule sa démolition pour y construire du logement.»