Sport – Le stade d’Yverdon touche au but Avec la rénovation de son stade de football, Yverdon souhaite promouvoir le sport. Olalla Pineiro

Visite du nouveau stade de football: le nouveau bâtiment accolé aux tribunes historiques. FLORIAN CELLA



Malgré les câbles électriques qui pendent au plafond et l’odeur de peinture qui imprègne encore les murs, le stade municipal d’Yverdon est sur le point d’être terminé après plus d’une année de travaux. «Le résultat est magnifique! Tout s’est déroulé comme prévu, la pandémie n’a quasiment pas affecté le planning», se réjouit le syndic, Jean-Daniel Carrard. Ce complexe sportif devrait être complètement fonctionnel dès juillet. En s’attaquant à la rénovation de son stade, la Ville thermale souhaitait mettre à jour une installation construite en 1960, mais aussi d’affirmer son soutien aux valeurs sportives. L’objectif est d’accueillir les activités du club bien sûr, mais également des manifestations de plus grande envergure.