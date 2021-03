Le SLO reçoit le leader GC – Le Stade Lausanne-Ouchy attendu au tournant Le club lausannois, renforcé judicieusement au mercato, en saura plus quant à ses ambitions après le match ce mardi soir contre les Grasshoppers. Robin Carrel

Zeki Amdouni et le renfort Christian Schneuwly. Keystone

Le Stade Lausanne-Ouchy a bien négocié un premier virage difficile à Thoune (0-2), vendredi. Le club de la Pontaise a désormais devant lui une épingle à cheveux compliquée à aborder, en accueillant le leader Grasshopper, ce mardi à 20 heures. Le résultat de ce choc de Challenge League comptant pour la 23e journée en dira pas mal des ambitions stadistes pour cette fin de saison. Un résultat positif et les rêves les plus fous seront permis. La place de barragiste sera en ligne de mire et même le géant zurichois ne paraîtra pas si intouchable que ça, à six longueurs, alors qu’il restera encore treize parties à négocier.

Si le virage de la nouvelle année n’a pas été simple pour le SLO (un seul succès en six matches avant le voyage dans le canton de Berne), le tournant du mercato a en revanche été parfaitement maîtrisé. Les Oscherins, déjà solides sur leurs bases, ont ajouté de l’expérience de l’élite derrière (Rüfli) et au milieu (Schneuwly). Devant, les Stadistes ont ajouté deux espoirs de talent, avec Guy Mbenza du Royal Anvers et l’officialisation lundi du prêt de Joël Monteiro, passé du Lausanne-Sport aux Young Boys pour un contrat de trois ans et demi.

Cette profondeur de banc nouvelle doit permettre à la troupe de Meho Kodro de régater avec les autres équipes ambitieuses de l’antichambre de l’élite et offrir la possibilité au coach de faire tourner son effectif. La Challenge League promet en effet quatorze journées de championnat en deux mois et 21 jours. Un sprint au bout d’une longue ligne droite plus facile à remporter avec un peloton fourni.