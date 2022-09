Football – Le Stade Lausanne Ouchy peut avoir des regrets Les Lausannois ont longtemps fait plus qu’embêter les Young Boys (0-1), au 2e tour de la Coupe de Suisse. Avec un peu plus de chance ou de réalisme… Robin Carrel Stade de la Pontaise

Cedric Itten a marqué le but salvateur d’YB samedi. keystone-sda.ch

Quand on est un cador de 1re division et qu’on se déplace chez une équipe de 2e niveau, d’habitude, on se permet de faire tourner, de prendre un peu les choses à la légère. Juste histoire que le petit se galvanise dans les vestiaires grâce à la supposée arrogance de l’équipe visiteuse, dont l’entraîneur vous regarderait de haut.

Ça, c’est la théorie. Parce que dans la pratique, avec YB, ça n’a pas été du tout ça. Les Bernois, pas qualifiés pour une phase de poules de Coupe d’Europe, ne sont pas fatigués et ont aligné la «une». Mais comme les titulaires habituels n’ont rien fait pour éteindre la concurrence interne en montrant pas mal de suffisance, les Vaudois ont eu leur chance.

En connaisseur des lieux, Stéphane Chapuisat a dû apprécier de voir le coach bernois Raphaël Wicky démarrer avec le duo Nsame-Itten en pointe. Certainement ce qui se fait de mieux en Super League. Alors avec en plus Imeri et Rieder en soutien… Sauf que rien n’a marché pendant une petite heure pour les champions de Suisse 2018, 2019, 2020 et 2021.

Le SLO leur a presque marché dessus et aurait dû prendre l’avantage. Ajdini a envoyé une tête lécher l’extérieur de la transversale dès la 3e minute, avant de perdre son face-à-face avec Von Ballmoos à la 40e. Pile au milieu de la première période, c’est Gassama qui avait envoyé un coup de boule sur le poteau gauche du portier international.

Des ratés rageants, d’autant plus que YB n’a eu besoin que d’un corner anodin pour prendre les devants. Itten a placé sa tête au bon endroit sur un centre brossé d’Ugrinic et coupé les jambes lausannoises. Un coup de boule suffisant pour un ticket direction les 8es de finale, même à dix pendant dix minutes.

Stade Lausanne Ouchy - Young Boys 0-1 (0-0) Afficher plus Stade Olympique de la Pontaise. 2850 spectateurs. Arbitres: Staubli, Zogaj/Küng. But: 66e Itten 0-1. Stade Lausanne Ouchy: Steffen; Gassama (76e Alounga), Kadima, Hajrulahu, Obexer (84e Pos); Akichi (76e Mulaj); Okou, Bayard, Qarri (62e Bamba), Ajdini; Hadji (84e Danho). Entraîneur: Anthony Braizat. Young Boys: Von Ballmoos; Rüegg, Camara, Lustenberger (73e Zesiger), Benito (73e Blum); Ugrinic (92e Maceiras), Niasse, Rieder; Imeri (64e Sierro); Itten, Nsame (64e Elia). Entraîneur: Raphaël Wicky. Notes: 3e, Ajdini envoie une tête sur la transversale. 23e, tête de Gassama sur le poteau. Avertissements: 44e, Rüegg (jeu dur). 71e, Lustenberger (jeu dur). 83e, Rüegg (tirage de maillot). Expulsion: 83e, Rüegg (deux avertissements).



