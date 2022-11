Le SLO est 1er ex aequo – Le Stade-Lausanne Ouchy s’offre une «finale» Les Lausannois ont écrasé Yverdon (5-0) samedi soir et pourront devenir «champions d’automne» la semaine prochaine. Robin Carrel Lausanne

Florian Danho a réussi son premier triplé chez les pros. KEYSTONE

Quand son physique arrive à le suivre, ça fait vraiment très mal à l’adversaire. Les Yverdonnois ont pu s’en rendre compte samedi soir à la Pontaise. Florian Danho a marché sur la défense nord-vaudoise et marqué à trois reprises aux 16e, 28e et 66e. C’est plus de buts en cinquante minutes qu’il n’en avait inscrit jusque-là cette saison sous le maillot lausannois. Une performance digne d’un déménageur de défenses, que seules les blessures ont freiné depuis son arrivée en Suisse, à Nyon, où il avait été prêté par le SLO à l’été 2021.