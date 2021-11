Un nouveau Romand en Challenge League? – Le Stade Nyonnais a déjà tout prévu Identité du président, retrait de Breitenrain, réalités sportives et administratives: les obstacles sont nombreux à se dresser devant une promotion des Vaudois. Ils y croient, et enverront bien une demande de licence. Florian Vaney

Shaho Maroufi, l’un des artisans du bon début de saison du Stade Nyonnais. Jean-Luc Auboeuf

Dans six mois, le Stade Nyonnais pourrait être une équipe de Challenge League. La phrase est posée, le conditionnel aussi. Il est à prendre, au moins, à la puissance quatre. Les cas de figure complexes et imprévisibles qui séparent l’équipe de Colovray de la Ligue nationale ne manquent pas. Alors par où commencer?

Honneur aux vainqueurs. Il existe en Promotion League un épouvantail nommé Breitenrain. De la trempe du Stade Lausanne-Ouchy d’il y a trois ans pour ce qui est de la domination sans partage qu’il exerce et de la surprise qu’il représente. En encore plus invraisemblable sans doute. Car Breitenrain, c’est 13 victoires et 4 nuls (aucune défaite, 8 points d’avance sur le dauphin Bellinzone) jusqu’ici. C’est, surtout, le gros point d’interrogation de la ligue.