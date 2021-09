Politique yverdonnoise – Le stratégique dicastère des Énergies perd son patron La deuxième ville du canton devra faire sans le pilote de sa transition énergétique. Le chef de service est sur le départ, à peine deux mois après le changement de législature. Erwan Le Bec

Le Service des énergies, important acteur des finances mais aussi de la transition énergétique de la deuxième ville du canton, devra se trouver une nouvelle cheville ouvrière. VQH ©Allenspach Olivier

Court-circuit au Service des énergies, le dicastère sur lequel Yverdon compte pour réaliser son passage vers une énergie durable. Selon nos informations, le chef du service, Philippe Gendret, en place depuis 2013, doit prochainement laisser ses fonctions.

Un départ qui intervient en tout début de législature. La maison de l’Ancien-Stand vient en effet à peine de quitter le giron du socialiste Pierre Dessemontet, devenu syndic, pour passer entre les mains de l’écologiste Benoist Guillard. Ce dernier se refuse à tout commentaire, et renvoie à une communication officielle en préparation.

Le principal intéressé confirme son départ, sans donner plus de précisions. Incompatibilité d’humeur avec la nouvelle direction politique, la quatrième du dicastère en huit ans? «Le nouveau municipal est en phase d’apprentissage, élude Philippe Gendret. Je m’en vais vers un nouveau défi. Nous avons réalisé de grandes choses ces dernières années, et c’est ce qui compte.»

Yverdon a en effet beaucoup compté sur ce dicastère rentable et sur ses projets, notamment le développement du chauffage à distance sur de grandes portions de la ville, ses investissements dans le solaire, dans un parc éolien, dans des projets de mobilité électrique et l’éclairage dynamique. Un plan directeur, demandé en plénum par l’ancienne majorité PLR et visant une diminution de moitié des émissions de C0 2 d’ici à 2035, venait d’être validé l’an dernier.

