Carrière – Le succès des entreprises passe par un jeu sans fin La durée de vie des entreprises se raccourcit sans cesse. Même leaders de leur secteur, elles peuvent vite se trouver dépassées par la concurrence. La faute est-elle aux technologies disruptives ou plutôt à l’incapacité des dirigeants d’intégrer que le monde change autour d’eux? Amanda Castillo

Image d’illustration Getty Images

Quel est le secret des entreprises résilientes? «Dans Le jeu infini» (éd. Pearson), Simon Sinek, auteur de nombreux livres à succès sur le management et la motivation, relate une anecdote intéressante. «Il y a quelques années, je suis intervenu à un sommet sur l’éducation chez Apple et Microsoft. Chez Microsoft, la majorité des intervenants consacrèrent une bonne partie de leur exposé à ce qu’ils feraient pour battre Apple. Chez Apple, 100% des intervenants passèrent 100% de leur temps à dire comment Apple essayait d’aider les enseignants à enseigner et les étudiants à étudier. L’un des groupes était obsédé par la victoire sur son concurrent; l’autre, par le progrès d’une cause.»