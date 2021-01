Divertissement – Les jeux vidéo collaboratifs cartonnent en cette période de pandémie «Among Us», «Fall Guys» ou encore «Gartic Phone» et «Witch It»… les jeux en ligne et multijoueurs font un carton en cette période où les possibilités de se divertir sont réduites à peau de chagrin. Olivier Wurlod

Règles simples, graphisme minimaliste et tout petit prix, «Among Us» représente le jeu vidéo ayant rencontré le plus de succès en 2020. Among Us

Confinés dans un vaisseau spatial, les joueurs (jusqu’à dix) doivent enchaîner une série de tâches. Tout irait bien si l’équipe ne comprenait pas un ou deux traîtres dont la tâche est assez simple: liquider tous les autres astronautes sans être démasqués. À chaque découverte d’un cadavre, les participants entament des discussions pour essayer de déterminer qui sont les saboteurs et les éjecter du vaisseau après une séance de vote. Lors d’une partie du jeu vidéo «Among Us», le mensonge se transforme en art.

Règles simples, graphisme minimaliste et tout petit prix, ce jeu multijoueur représente le plus grand succès de 2020. Au mois de novembre, au moment où le monde est confronté à une deuxième vague de confinement, un demi-milliard de joueurs a participé à une partie selon le cabinet d’étude Nielsen. Un mois plus tard, il est également le jeu le plus téléchargé sur support mobile.