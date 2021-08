Football: un premier coach viré – Le successeur de Jean-Michel Aeby sera très vite connu Le coach genevois n’a pas survécu aux trois défaites initiales avec Yverdon-Sport. Une décision aussi douloureuse qu’inévitable pour le président Mario Di Pietrantonio. André Boschetti

Pour Mario Di Pietrantonio, Jean-Michel Aeby n’avait pas les solutions pour sortir Yverdon de la mauvaise passe dans laquelle l’équipe se trouve. KEYSTONE

À défaut d’avoir réussi son retour en Challenge League, Yverdon a au moins déjà remporté un «trophée» en devenant le premier club du pays – toutes catégories confondues – à se séparer de son entraîneur. Lundi, en fin de matinée, le club nord-vaudois communiquait en effet s’être séparé un peu plus tôt de son coach, Jean-Michel Aeby.

Une décision très difficile à prendre pour Mario Di Pietrantonio. «Avec le temps, Jean-Michel est devenu un ami, soupire le président yverdonnois, et lui annoncer sa mise à l’écart ce matin [lundi] a été un vrai crève-cœur pour moi. Mais voilà, j’ai la responsabilité de la bonne marche de ce club et j’ai donc fait ce qu’il me semblait le mieux pour que l’équipe réagisse avant que cela ne soit trop tard.»