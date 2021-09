Hockey sur glace – Le successeur de René Fasel à la tête du hockey sur glace mondial est connu C’est Luc Tardif qui succède à René Fasel, président de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) depuis 27 ans. Le Français a été élu 14e président samedi matin. Rebecca Garcia

Luc Tardif Luc Tardif figurait parmi les favoris pour prendre la présidence après le règne de René Fasel. Pierre-Yves Beaudouin / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

La fin d’une ère. La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a nommé son nouveau président, il se nomme Luc Tardif. Le Français devient le quatorzième président de l’entité, et succède ainsi au Fribourgeois René Fasel. Ce dernier est resté durant 27 ans à la tête de la fédération internationale.

Une vie jonchée de glace

Le Canada est réputé pour être la terre sainte du hockey sur glace, Luc Tardif y a joué durant sa jeunesse. Le Franco-Canadien de 68 ans a également été joueur professionnel en Belgique et en France, avant de prendre la tête du département français des sports de glace. Il a ensuite œuvré pour séparer le hockey sur glace de l’entité, de manière à avoir une gestion plus rigoureuse et axée sur le sport. C’est donc assez logiquement qu’il est devenu président de la Fédération française de hockey sur glace née en 2006. Ses liens officiels avec l’IIHF ont débuté en 2008, lorsqu’il est devenu membre du comité de compétition de la fédération.

Luc Tardif a remporté l’élection lors du quatrième tour, face à l’Allemand Franz Reindl, par 67 voix contre 39. René Fasel avait fait le choix de ne pas se représenter tandis que trois autres candidats avaient tenté leur chance.

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport.

