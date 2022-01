Spectacle sur l’holocauste à Vidy – Le Suisse «benêt» dupé par les nazis Nicolas Bouchaud porte sur la scène lausannoise l’entretien mené par le cinéaste Claude Lanzmann avec le Genevois Maurice Rossel, délégué au CICR qui n’a pas vu l’horreur des camps. Natacha Rossel

Le comédien Nicolas Bouchaud (au centre) partage la scène avec Frédéric Noaille dans «Un vivant qui passe». Jean-Louis Fernandez

Il se décrit comme un «gros benêt qui sortait de son village». Maurice Rossel a 25 ans lorsqu’il rejoint les rangs du CICR en plein conflit mondial. Pas par humanisme, non, mais pour pallier l’ennui de l’armée. Le Genevois part en mission à Auschwitz en 1943 et dans le ghetto de Theresienstadt (en actuelle République tchèque) en 1944. Les nazis ont soigneusement mis en scène ce «ghetto Potemkine» et le jeune homme rédige un compte rendu élogieux.