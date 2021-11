Évasion fiscale – Le Suisse des «Panama Papers» est visé par un mandat d’arrêt L’Allemagne recherche un ancien partenaire du cabinet panaméen Mossack Fonseca pour complicité d’évasion fiscale. Christian Brönnimann

Panama City. TDG

Il était le troisième homme, discret, d’une organisation frappée par le scandale. En 2016, la fuite de données des «Panama Papers» avait mis en lumière l’utilisation criminelle des sociétés offshore créées par le cabinet fiduciaire panaméen Mossack Fonseca: blanchiment d’argent, évasion fiscale, corruption ou contournement de sanctions internationales…

Après ces révélations, l’Allemagne a qualifié Mossack Fonseca d’«organisation criminelle» et a lancé des mandats d’arrêts contre ses dirigeants. D’abord contre les deux plus connus, Jürgen Mossack et Ramón Fonseca. Mais on apprend aujourd’hui qu’un mandat d’arrêt a aussi été émis contre le Suisse Christoph Zollinger, ancien copropriétaire du cabinet panaméen.