Festival d’Angoulême – Le Suisse Martin Panchaud signe la BD de l’année «La Couleur des choses» a été primé samedi par les membres du jury du célèbre festival de bande dessinée.

Martin Panchaud. Source: Twitter.

Le Suisse Martin Panchaud a remporté samedi le Fauve d’or du meilleur album de l’année avec «La Couleur des choses», a annoncé le jury du Festival de la bande dessinée d’Angoulême (sud-ouest de la France). Ce Genevois de naissance signe un récit à la forme très originale, qui reprend les codes du jeu vidéo et du schéma technique, qui avait initialement été publié en allemand.

«C’est juste incroyable. J’ai envie de dire que je n’en reviens pas (…) Moi c’est mon premier festival, je découvre, je suis dans un tunnel depuis que je suis arrivé», a déclaré l’auteur samedi soir sur la scène du Théâtre d’Angoulême. «C’est un livre qui a été conçu à Genève il y a dix ans, qui a été fini à Zurich, là où j’habite (…) Zurich est une sorte de carrefour de la bande dessinée où se mêlent beaucoup d’influences», a-t-il raconté.

Riad Sattouf aussi primé

Un «Fauve spécial 50e édition» a été remis au Japonais Hajime Isayama, l’auteur du best-seller mondial «L’Attaque des titans». «Il y a un musée de +L’Attaque des titans+ dans ma ville natale, et je vais y exposer ce trophée», a-t-il déclaré, après s’être vu remettre un trophée qu’il a qualifié de «chat mignon». «L’exposition était vraiment extraordinaire. J’étais vraiment ému et encore une fois je vous remercie énormément», a-t-il ajouté.

Des Fauves d’honneur ont été remis à deux autres mangakas japonais venus à Angoulême à l’occasion d’expositions qui leur étaient consacrées, Ryoichi Ikegami et Junji Ito. Le Festival d’Angoulême ferme ses portes dimanche soir, après avoir réussi à relancer une fréquentation qui avait été en berne en 2022. Malgré une météo de saison, froide et couverte, le public a été au rendez-vous.

La récompense la plus prestigieuse du Festival, le Grand Prix, avait été remise mercredi au Franco-Syrien Riad Sattouf, connu pour sa saga «L’Arabe du futur». La BD ne s’est jamais aussi bien portée en France. Selon l’institut GfK, elle a connu en 2021 et 2022 ses deuxièmes meilleures années historiques, et a dépassé l’an dernier pour la première fois 25% du marché du livre.

AFP

