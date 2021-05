Défense aérienne – Le Super Hornet veut prendre la Suisse sous ses ailes Boeing nous a ouvert les portes de son usine pour vanter les mérites de ses avions de chasse et contrer la polémique sur leur durabilité. Jean-Cosme Delaloye , St-Louis (Missouri)

Un F/A-18 Block III Super Hornet passant devant la tour de contrôle de l’aéroport de Saint-Louis, où l’appareil effectue ses tests. Eric Shindelbower

«Elle est sexy, n’est-ce pas?» Kevin McLaughlin a tourné les yeux vers «elle», la cause de sa nostalgie: un avion de combat F/A 18 Super Hornet – ou «super frelon» en version française. Le prototype de l’appareil est garé à l’abri des regards dans un hangar du siège de Boeing à Saint-Louis. Après une longue carrière passée à piloter des F/A-18 et F/A-18 Super Hornet Block II pour la marine américaine, Kevin McLaughlin s’est installé dans la grande ville du Midwest pour participer au développement de l’avion.

Le Super Hornet Block III garé à l’abri dans un hangar au siège de Boeing à Saint-Louis. Jean-Cosme Delaloye

Ce vendredi après-midi, Boeing a confié une autre mission à l’ancien «Top Gun», un terme qui désigne les meilleurs pilotes de chasse américains. Le Californien est l’un des ambassadeurs de l’appareil pour le petit groupe de journalistes suisses invités au siège de l’avionneur américain. «Pour moi, le F/A-18 a démontré au fil des ans et des modèles qu’il était l’avion de combat le plus performant au monde», affirme-t-il.