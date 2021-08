[35/42] À Vaud l’eau – Le surf a son eldorado suisse sur l’Aar en plein cœur de Thoune L’action combinée du débit de la rivière et de deux écluses permet aux surfeurs de dompter des vagues dans un cadre urbain exceptionnel. Frédéric Ravussin

L’Aar offre deux spots de surf en pleine ville de Thoune, grâce aux écluses qui freinent son débit. YOSHIKO KUSANO

Waikiki Beach à Hawaï, Malibu en Californie, Cosy Corner en Australie, Nazaré au Portugal, Hossegor sur la côte atlantique française et… Thoune. Mettre en parallèle ces hauts lieux du surf et la paisible bourgade lacustre de l’Oberland bernois a de quoi surprendre. Mais, même si cette dernière ne boxe pas du tout dans la même catégorie, elle se révèle depuis de nombreuses années un spot intéressant pour tous les amateurs suisses de glisse sur l’eau. Peut-être même le meilleur du pays.

Sandro Santschi, 39 ans, ne dira pas le contraire. En ce lundi matin de début août, le gaillard dont le look trahit d’emblée la passion observe un brin dépité l’écluse supérieure (Obere Schleuse en version originale) qui freine le débit de l’Aar aux portes du centre-ville. «C’est décidément un été de m… De loin le pire depuis 2016. Et ce n’est pas ici, à Scherzlig, qu’on pourra surfer aujourd’hui», lâche-t-il. Il reporte ses espoirs (et les nôtres de le voir à l’œuvre) sur l’écluse inférieure, située quelques centaines de mètres en aval, en plein cœur de la ville, sur le bras droit d’une rivière qui dessine une île à cet endroit.

«Du surf ici? Chez nous, au bord du Rhin, on ne voit jamais ça!» Sandra von Moos, une touriste grisonne de passage à Thoune

De fait, depuis le 10 juin, les surfeurs de l’Aar sont contraints de prendre leur mal en patience. Ou de changer de cours d’eau en se rendant sur la Reuss à Bremgarten, en Argovie, l’autre haut lieu suisse du surf de rivière. La faute à la météo désastreuse qui, cet été, n’a pas contrarié que les cultivateurs et les touristes. Dès lors, c’est une excellente surprise qui s’offre à Sandro Santschi lorsqu’il aperçoit l’écume et les remous qui agitent la rivière entre la toute fleurie Untere Schleuse et le pont de la Mühlegässli. Quelques minutes plus tard, combinaison en néoprène enfilée, planche sous le bras, il marche le long du quai, attirant inévitablement l’attention des touristes. «Il va faire du paddle? Quoi? Du surf? Ici? Chez nous, au bord du Rhin, on ne voit jamais ça», s’exclame Sandra von Moos, une touriste venue de Coire (GR) pour passer quelques jours dans la région.

Les deux lieux où surfer à Thoune. ISABELLE CAUDULLO

Si le surf est possible à cet endroit, c’est que les lieux offrent des conditions compliquées à réunir sur une rivière, à commencer par du courant et une vague. «La vague se forme parce que l’Aar sort du lac et est freinée par les barrages. Quand ils ne sont pas complètement ouverts, la pression générée donne au courant la vitesse nécessaire», explique celui qui est, depuis 2018, président de l’Association de surf de rivière de Thoune.

Des pionniers en 1980

Cette association a été créée quelques années plus tôt, quand les surfeurs ont constaté que de marginal, l’engouement pour ce sport – en principe réservé aux étendues océaniques et maritimes – prenait une réelle ampleur. Il s’agissait de présenter un interlocuteur «sérieux», notamment pour discuter avec les autorités et défendre les intérêts des surfeurs de rivière. Car la donne a bien changé depuis que les pionniers des années 80, tentant de dompter une simple planche de bois attachée au pont, ont pu constater que la portance du courant était suffisante pour surfer les Thuner Wellen.

«En Suisse, nous sommes aujourd’hui dans une situation compliquée: beaucoup de surfeurs et peu de spots.» Sandro Santschi, président de l’Association de surf de rivière de Thoune

Si les vrais surfeurs de rivière ont sans doute réalisé leurs premiers rides thounois dans les années 90, l’essor de ce sport «fun» est aussi soudain que récent. Quand, de retour d’Australie, Sandro Santschi a jeté sa planche pour la première fois dans les remous de l’écluse de Scherzlig en 2008, il a rejoint une vingtaine d’adeptes. Treize ans plus tard, la communauté des surfeurs thounois compte plus de 200 sportifs, hommes et femmes. «En Suisse, nous sommes dans une situation assez compliquée. Il y a beaucoup de surfeurs et peu de spots…» Quand les conditions sont idéales – en principe entre avril et octobre –, il n’est pas rare de devoir patienter pendant une vingtaine de minutes avant de pouvoir se jeter à l’eau. «C’est pour ça qu’il faut aujourd’hui que des projets de vagues statiques se réalisent. Sans compter qu’ils peuvent aussi profiter aux kayakistes et à la santé des rivières, les remous leur étant profitables», reprend-il, dégoulinant sur la rive après un ride d’une quarantaine de secondes.

Au bord de l’eau, le regard des personnes attablées sur les terrasses qui bordent l’Aar s’est inévitablement porté vers ce tableau de carte postale que composent le pont de bois couvert de géraniums en fleurs et les maisons chargées d’histoire du centre-ville. Et au milieu glisse le surfeur.

Une petite arène

«Surfer ici, c’est comme exercer sa passion au cœur d’une petite arène», dit Sandro Santschi. De quoi faire oublier le sable des plages, les embruns et les rouleaux de l’océan, et ce même s’il faut parfois s’aider d’une corde attachée à l’écluse pour atteindre son terrain de jeu aquatique? «On est des surfeurs, alors quand on peut éviter la corde, c’est clair qu’on l’évite. Évidemment, sur 100 personnes qui ont pratiqué le surf aux deux endroits, 99 te répondront qu’elles préfèrent la mer ou l’océan. Sauf que pour ça, il faut rouler au minimum six heures. Donc ici, c’est notre paradis.»

Le surfeur s’approche de la vague en nageant sur sa planche. YOSHIKO KUSANO Les flots sont pour le moins tumultueux. YOSHIKO KUSANO Un cadre idyllique, certainement unique. YOSHIKO KUSANO 1 / 5

Pour ce qui est du plaisir, la sensation semble similaire. La principale différence réside en quelque sorte dans l’entrée en matière. «Rentrer dans la vague et le take-off, c’est même complètement différent.» En mer, l’eau accompagne le surfeur, qui s’en sert pour glisser avec elle. «En rivière, tu surfes vraiment contre l’eau, qui vient de face, et c’est en balançant ton poids sur l’arrière de la planche que tu lui résistes et te maintiens en équilibre. Mais pour le reste, les figures, c’est similaire.»

Un événement en septembre

Dans le milieu, ces approches distinctes du sport ont donné lieu à d’interminables discussions, quasi philosophiques: deux sports différents ou deux disciplines d’un même sport qui vient, par ailleurs, de faire son entrée dans le giron olympique, le mois dernier à Tokyo? Quoi qu’il en soit, ce nouveau coup de projecteur pourrait encore augmenter le nombre de pratiquants. En Suisse comme ailleurs. L’association thounoise devra alors, sans doute, remplir son autre rôle, celui de la formation. «Non pas que nous voulions attirer toujours plus de monde, mais à des fins de sensibilisation aux dangers encourus et au respect.»

Le 11 septembre, l’écluse du moulin servira d’écrin au 4e RiverSurfJam Thun, organisé par l’Association de surf de rivière de Thoune. Une occasion rêvée pour se rendre compte, in situ, que l’on peut désormais associer l’Oberland bernois au surf aussi bien qu’au canyoning, au rafting et à l’escalade.

Des vagues artificielles à Sion Afficher plus Aux maisons historiques et aux ponts de bois du centre-ville thounois succèdent les parois granitiques des pics alpins. Depuis le printemps dernier, la pratique du surf est aussi possible face aux sommets qui dominent Sion. Avec la silhouette de Valère et Tourbillon en toile de fond. En Valais, ce n’est toutefois pas sur les flots naturels du Rhône qu’il s’agit de glisser, mais sur les vagues artificielles d’un bassin de forme triangulaire grand comme un terrain de foot – 8000 m2 – et contenant l’équivalent en eau de quatre piscines olympiques. Bienvenue à Alaïa Bay, première structure d’Europe continentale construite pour une vingtaine de millions de francs par des donateurs anonymes, suivant le modèle technologique inauguré en 2015 au Pays de Galles par la société basque Wavegarden. Sur le Domaine des îles, 46 moteurs dissimulés dans un tunnel consomment l’énergie d’un télésiège six places pour perturber la surface de l’eau et créer en fonction de leur puissance modulable des vagues plus ou moins hautes à intervalles plus ou moins rapprochés. Il en existe une vingtaine, elles mesurent de 50 centimètres à 2 mètres et sont balancées entre 300 et 1000 fois par heure suivant le niveau des aquaplanchistes de piscine par un opérateur installé dans une cabine de contrôle surélevée. L’activité peut paraître onéreuse: il faut compter entre 120 francs et 150 francs pour une heure de pratique, mise à disposition du matériel comprise. Mais Adam Bonvin, le fondateur du projet sédunois, rappelle volontiers qu’il a été calculé en se basant sur le tarif en vigueur pour d’autres sorties sportives de la région.

