Hockey sur glace – Le sursaut d’orgueil du LHC n’a pas suffi Le HC Bienne, vainqueur pour la troisième fois de suite en championnat, s’est imposé 3-2 à Lausanne mardi. Les Vaudois ont mal négocié la deuxième période.

Le defenseur biennois Samuel Kreis a inscrit le troisième but biennois. Une réalisation validée par les arbitres grâce à la vidéo. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Mené 1-3, Lausanne s’est retrouvé en position extrêmement inconfortable à l’entame de la troisième période. Les Lions avaient pourtant parfaitement lancé leur match en ouvrant rapidement la marque grâce au futur Biennois Etienne Froidevaux (3e). L’ex-capitaine du LHC a brillamment remporté son duel en solitaire face au gardien Joren van Pottelberghe.

Les joueurs de Craig McTavish ont par contre piqué du nez en deuxième période (perdue 3-0). Michael Hügli (24e, 1-1) en power-play, puis Damien Brunner (27e, 1-2) et Samuel Kreis (39e, 1-3) ont permis au HCB de prendre le large. Les buts numéros deux et trois ont d’ailleurs été validés après consultation des images vidéos suite à des contacts entre des attaquants biennois et le gardien Luca Boltshauser.

Malgin rallume la flamme

Une contre-attaque - en infériorité numérique - parfaitement exécutée par Charles Hudon et Denis Malgin à la conclusion a permis au LHC de recoller à la marque (53e, 2-3) et de mettre le HCB sous pression en fin de rencontre. Les Lausannois ont joué leur va-tout à six contre cinq, mais la défense seelandaise et le gardien van Pottelberghe ont résisté à chaque assaut.

Les deux formations joueront leur prochain match samedi: les Lions reçoivent Fribourg, les Biennois se déplacent à Genève.

Lausanne – Bienne 2-3 Afficher plus (1-0 0-3 1-0)

Vaudoise aréna. 0 spectateur (huis clos). Arbitres: MM. Stricker, Stolc, Obwegeser et Fuchs. Buts: 3e Froidevaux (Genazzi) 1-0, 24e Hügli (Cunti, Rathgeb/ 5 c 4) 1-1, 27e Brunner 1-2, 39e Kreis (Brunner, Fey) 1-3, 53e Malgin (Hudon, Genazzi/ 4 c 5!) 2-3. Lausanne: Boltshauser; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; Marti, Grossmann; Krueger; Bertschy, Emmerton, Kenins; Malgin, Almond, Hudon; Jäger, Hudacek, Bozon; Krakauskas, Froidevaux, Douay; Schneeberger. Entraîneur: McTavish. Bienne: van Pottelberghe; Kreis, Moser; Rathgeb, Lindbohm; Fey, Forster; Stampfli; Brunner, Pouliot, Rajala; Hofer, Komarek, Fuchs; Hügli, Cunti, Künzle; Kessler, Tanner, Kohler. Entraîneur: Leuenberger. Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne, 5 x 2’ contre Bienne. Notes: Lausanne sans Antonietti, Jooris, Maillard (blessés), Gibbons, Mémeteau, Roth ni Volejnicek (surnuméraires). Bienne sans Hischier, Lüthi, Lindgren (blessés), Gustafsson (malade), Sartori (surnuméraires) ni Ulmer (La Chaux-de-Fonds). Komarek se blesse au 2e tiers et ne réapparaît plus. Hudacek se blesse à la 58e. Temps mort demandé par Lausanne (57’31) qui sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’31 à 57’37; de 57’37 à la fin du match).

