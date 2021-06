Votations du 13 juin – Le suspense est toujours de mise pour la loi sur le CO₂ Le troisième et dernier sondage Tamedia montre une légère avance pour le oui avec 53%, mais le scrutin reste ouvert. Julien Wicky

La loi sur le CO₂ est l’objet le plus disputé du scrutin du 13 juin. Keystone

Des cinq objets soumis au vote le 13 juin prochain, c’est bien la loi sur le CO2 qui risque d’occuper la fin de la campagne. Car, à en croire le troisième et dernier sondage Tamedia (éditeur de ce contenu), le texte censé permettre à la Suisse de respecter les Accords de Paris sur le climat est le seul à pouvoir encore basculer d’un côté ou de l’autre.

Si, entre la première et la deuxième enquête, le soutien avait reculé à tout juste 50% d’intentions favorables contre 46% d’opinions négatives, le camp du oui regagne trois points et celui du non reste stable. Les indécis ont donc l’air de pencher pour le texte. Quoi qu’il en soit, pour une loi soutenue très largement par les milieux économiques et par l’ensemble des partis, UDC exceptée, rien ne présageait un pareil suspense.