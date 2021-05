Loterie – Le Swiss Loto fait deux nouveaux millionnaires Un joueur a gagné plus de 4,2 millions de francs lors du tirage de mercredi. Un autre chanceux empoche un million de francs.

Photo d’illustration. KEYSTONE/THOMAS DELLEY

Le Swiss Loto a fait deux nouveaux millionnaires mercredi. L’un empoche plus de 4,2 millions de francs, le second un million. Les bulletins ont été validés en Suisse alémanique ou au Tessin, a indiqué Swisslos.

Les six bons numéros étaient le 8, 17, 19, 21, 29 et 33. Le numéro Chance était le 4, le rePLAY 5 et le Joker 104258. Le montant en jeu pour le prochain tirage est de 1,5 million de francs.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.