Covid long, un mal méconnu – Le symptôme de brouillard mental poursuit parfois les guéris du Covid

Les contaminations au coronavirus explosent et, avec elles, les récits de patients touchés par le «brain fog». Mal compris et peu reconnu, ce phénomène complique le retour à la vie normale.

«J’ai guéri du Covid il y a quelques semaines, mais depuis, j’ai l’impression d’être coincée dans une sorte de brouillard. Toutes mes journées ressemblent à des lendemains de mauvaise nuit, avec une immense fatigue et une capacité de concentration médiocre. Ma productivité au boulot s’en ressent, c’est devenu compliqué de vivre avec ça.»

Ce témoignage d’Alix, Lausannoise de 35 ans, n’est malheureusement pas un cas isolé. Depuis l’arrivée de la vague hivernale de Covid, et en particulier avec l’explosion du variant Omicron, de plus en plus de personnes en rémission évoquent cette sensation de brume qui leur pourrit l’existence et des troubles cognitifs suffisamment significatifs pour être remarqués.