Paléontologie – Le synchrotron européen scanne deux fossiles d’hominidés Deux célèbres hominidés découverts en Afrique du Sud, dans un site nommé «berceau de l’humanité», pourraient révéler leurs secrets à Grenoble. Pascal Gavillet

Le synchrotron européen de Grenoble, qui fait 844 mètres de circonférence. GETTY IMAGES

Le synchrotron européen se situe à Grenoble, mais la Suisse est l’un des 22 pays qui le financent. Après vingt mois de travaux, il avait rouvert le 25 août 2020 et possède une puissance qui en fait l’un des synchrotrons les plus puissants du monde. Ce sont essentiellement des physiciens et des biologistes qui ont recours à un engin capable d’observer la matière à une échelle nanométrique, voire atomique. Ultime précision, cet accélérateur d’électrons fait 844 mètres de circonférence et pèse plus de 2000 tonnes.