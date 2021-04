#ECVD21 – Le syndic de Gland est déboulonné par Christine Girod Défié pour la première fois depuis son élection en 2006, Gérald Cretegny est battu, mais restera au sein de la Municipalité. Yves Merz

La nouvelle élue syndique de Gland, Christine Girod, avec l’actuel syndic Gérald Cretegny, au moment de la proclamation du résultat de l’élection ce dimanche. CHRISTIAN BRUN

Résultat historique à Gland, qui aura pour la première fois une femme à la tête de l’Exécutif. La candidate PLR Christine Girod a remporté cette élection haut la main face au syndic en place Gérald Cretegny. La municipale de l’Accueil de jour, Enfance et Jeunesse depuis 2011 a obtenu 1690 voix (60,04%), alors que Gérald Cretegny, membre des Gens de Gland (GdG), syndic depuis 2006, ne recueille que 1065 suffrages (37,83%). La participation de 33,21% a été particulièrement faible.

«Je m’étais préparé à toute éventualité, commente le syndic déchu. C’est la voix populaire qui prime en démocratie, et les gens ont exprimé un besoin de changement. L’important c’est qu’on puisse poursuivre le travail engagé et je fais confiance à Christine Girod pour mener cette tâche au mieux.» Aussitôt après la proclamation des résultats, Gérald Cretegny, fair-play, a annoncé vouloir continuer son travail au sein de la Municipalité. «Ce seront mes cinq dernières années, mais ce ne sera pas une retraite passive. Je me réjouis de relever de nouveaux défis, quel que soit le dicastère qui me sera attribué.»

La future syndique Christine Girod dit ressentir une grande fierté de pouvoir occuper ce poste. «Cela fait 30 ans que je m’engage dans la politique communale et cantonale. Cette élection a une grande valeur pour moi. Plusieurs facteurs ont joué en ma faveur: le besoin d’un renouveau, mon bilan après dix ans de Municipalité, le soutien de la plateforme PS-Les Verts, et probablement le fait que je sois une femme.»

«Cela fait 30 ans que je m’engage dans la politique communale et cantonale. Cette élection a une grande valeur pour moi.» Christine Girod, élue syndique de Gland

À 54 ans, Christine Girod, qui a présidé le Parti radical vaudois en 2009, jusqu’à sa fusion avec les Libéraux en 2012, peut se targuer d’avoir acquis une bonne expérience en politique. La future cheffe de l’Exécutif ne voit pas de problème dans le choix de Gérald Cretegny de rester municipal. «Ce sera l’occasion de mettre les cartes sur la table et je pourrai bénéficier de ses conseils.»

Très populaire dans cette ville où elle a grandi, cette fille d’agriculteur a créé sa propre agence de communication en 2013. Engagée dans les milieux associatifs, l’élue syndique aimerait «soutenir le développement de sa commune dans une vision conviviale, alliant modernité, digitalisation et efficacité, en intégrant des mesures participatives dans les grands projets.»

