Communales - Gros-de-Vaud – Le syndic de Penthalaz quitte la course Piéric Freiburghaus laisse son ex-colistière Victoria Thibaud briguer seule la dernière place disponible. Six autres communes du Gros-de-Vaud voteront pour le second tour. Sylvain Muller

Syndic de Penthalaz, Piéric Freiburghaus était arrivé à la sixième et dernière place dimanche. VQH – archives

L’orage grondait au loin depuis dimanche, mais le coup de tonnerre a retenti mardi à midi: le syndic de Penthalaz, Piéric Freiburghaus, ne se représente pas, laissant à sa colistière du premier tour Victoria Thibaud la mission de décrocher un second siège à l’Exécutif de Penthalaz. «C’est le choix du GSVS (ndlr: Groupe Socialistes, Vert·es et Sympathisant·es) et j’ai été sollicité par plusieurs personnes pour me maintenir au second tour en indépendant. Mais vu les infimes chances que ma candidature aboutisse à une réélection, et le risque qu’elle soit mal perçue et crée un trouble certain, j’ai décidé de ne pas déposer de liste et je vais me consacrer à d’autres horizons professionnels, notamment en Afrique.»

«Les chances que ma candidature aboutisse à une réélection étaient infimes.» Piéric Freiburghaus, syndic de Penthalaz

Face à la candidate socialiste, le Groupement Indépendant de Penthalaz (GIP), porté par l’élection de ses trois poulains au 1er tour, a décidé de lancer un candidat supplémentaire en la personne de Christian Martinetti.

A Villars-le-Terroir et à Sullens

L’échéance du dépôt des listes a aussi sonné le glas dans le Gros-de-Vaud des ambitions du municipal de Villars-le-Terroir Cyril Pittet. Contrairement au syndic Éric Glauser et à ses collègues municipaux Véronique Pittet-Allaz et Jean-François Pittet, il ne tentera pas de décrocher un des deux sièges encore disponibles. D’autant qu’une nouvelle venue s’invite dans la course: Céline Schmid.

Situation identique à Sullens, où la municipale Gabrielle Bracher a décidé de laisser s’expliquer entre eux les deux autres viennent-ensuite du premier tour: Eric Dubauloz et Thierry Golay.

A Echallens

À Échallens, l’Entente communale a finalement décidé de ne pas retenter le 5 sur 5 à l’Exécutif. Elle laisse donc l’UDC, Échallens Autrement et Écologie & Citoyenneté représenter chacun un candidat, respectivement Jacques Gottofrey, Corinne Farquharson et Céline Müller. À noter que cette dernière bénéficie cette fois du soutien officiel des Socialistes, Verts et Indépendants, qui n’avaient pas présenté de candidat à l’Exécutif au premier tour.

Et ailleurs

Quatre autres communes du district du centre du canton n’avaient pas réussi à compléter leur Municipalité dimanche. Trois connaîtront un second tour: Daillens où sept candidats se représentent, Vufflens-la-Ville où ils seront trois, et enfin Vuarrens avec une configuration particulière. Se représentent en effet dans ce village la première des viennent-ensuite du 1er tour, Iwona Mas, le municipal Jean-Philippe Buffat qui n’était pas candidat officiellement au 1er tour, et un nouveau venu, Laurent Said Hosseini.

Enfin, à Bioley-Orjulaz, Pascal Guiducci a été élu tacitement et rejoindra donc Pierre Matthey le 1er juillet prochain sur les deux sièges réservés au village dans la future nouvelle commune fusionnée d’Assens.