Deuxième tour des communales – Le syndic de Rolle jette l’éponge Les coalitions de droite et de gauche poursuivent chacune avec trois candidats. La bataille pour la majorité à la Municipalité sera très polarisée. Anetka Mühlemann

À l’issue du premier tour, les cinq sièges de l’Exécutif restent à pourvoir. Six personnes sont en lice. ALAIN ROUÈCHE – A

Le bras de fer s’annonce intense à Rolle. Vraisemblablement miné par le fait d’avoir obtenu le moins de voix dimanche, le syndic Denys Jaquet (Rolle libre) se retire de la course à la Municipalité. Le match du second tour opposera donc le centre droit et l’alliance PS-Verts. Avec cinq fauteuils toujours en ballottage et des scores relativement serrés dimanche, aucun des deux camps ne part gagnant.

La lutte pour la majorité se cristallisera très certainement autour de la situation financière de la Commune, grevée par sa participation à la péréquation. «Rolle est le cas particulier du canton. Déjà cette année, nous devons passer par un frein qui nous empêche d’avoir des projets ambitieux, insiste le municipal PLR Giorgio Micello, qui se représente avec sa collègue Monique Choulat Pugnale. Il faut continuer avec l’action juridique et je crois comprendre que ce n’est pas la priorité du camp adverse.»