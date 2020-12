Élections communales 2021 – Le syndic et une municipale de Bex tirent la prise Pierre Rochat et Éliane Desarzens ne se représenteront pas. Une dizaine de candidats sont à l’affût pour les sept sièges de la future Municipalité. Christophe Boillat

Le siège de l’administration communale de Bex Chantal Dervey – Archives

Figure emblématique de Bex ces deux dernières décennies, le syndic PLR Pierre Rochat a décidé de ne pas briguer de nouveau mandat de municipal pour les prochaines élections communales; 1er tour le 7 mars prochain. Idem pour la municipale et députée socialiste Éliane Desarzens.

La course à l’Exécutif, qui compte sept membres dans la Cité du Sel (7900 habitants), s’annonce ouverte. Le PLR sortant Emmanuel Capancioni se représente. À ses côtés le conseiller communal et président de la section locale Philippe Sarda et Carmen Dubois, autre élue de l’organe délibérant. Vingt papables figureront sur la liste du futur plénum.

Le PS ambitieux

Les socialistes reproposent l’actuel municipal et député Alberto Cherubini. Ambitieux, le parti à la rose lui adjoint trois colistiers: Sylviane Zuber, actuellement présidente du parlement bellerin, Pierre Athanasiadès et Aymeric Dallinge, tous deux également conseillers communaux. Ils s’appuieront sur une liste de 24 prétendants au conseil.

Ancien député, le municipal UDC Pierre-Yves Rapaz souhaite continuer à cogérer la commune. Il fera ticket commun avec Christoph Roesler, conseiller communal, actuel président de la Commission des finances et de la section UDC locale, avec une quinzaine de candidats au Conseil communal.

Ouverture et Avançons ensemble

Les deux formations indépendantes de la commune, le parti Avançons et le groupe Ouverture, vont faire cause commune dans le cadre des prochaines communales. Avançons (13 élus, 6 pour Ouverture dont la députée Circé Barbezat-Fuchs) compte depuis la législature actuelle deux fauteuils à la Municipalité. Ils sont occupés par Jean-François Cossetto et Daniel Hediger.

Les deux seront de nouveau sur la liste de départ accompagnés par l’élu d’Ouverture Michael Dupertuis, secrétaire cantonal des Vert’libéraux. La nouvelle force présentera une liste de 30 candidats pour le Conseil communal.

Une liste verte

Surfant sur la vague écologiste qui submerge le pays depuis les dernières élections fédérales, les Verts du Chablais ont décidé, c’est une grande première, de lancer une liste à Bex. Agrégée autour de Martine Gerber et Pierre-Yves Pièce, elle compte à ce jour 7 personnes. En revanche, les Verts ne postuleront pas pour l’Exécutif.