Élections communales à Payerne – Le syndic Küng passe la rampe au détriment du PLR Alors que le PLR avait réussi une razzia en 2016, seul le candidat du PSIP a passé la rampe lors du premier tour, dimanche. Sébastien Galliker

Après avoir détrôné le PLR l’été dernier à la syndicature, Eric Küng (PSIP) est le seul à avoir été élu au premier tour de l’élection à la Municipalité, dimanche à Payerne. CHANTAL DERVEY

Comment la belle mécanique PLR allait-elle résister à l’absence de sa locomotive Christelle Luisier? Telle était la question sur toutes les lèvres payernoises en vue des municipales dans le chef-lieu du district Broye-Vully. Alors que le parti avait réussi à faire élire trois candidats et neuf orteils d’un quatrième dès le premier tour en 2016, seul le syndic PSIP Eric Küng a été élu dès le premier tour, dimanche, avec 1353 suffrages (52,81%). Les dix autres candidats sont en ballottage, avec le second PSIP Nicolas Schmid en 3e position et 3 PLR dans le top 5.