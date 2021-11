Portrait d’Alberto Mocchi – Le syndic Vert apprécie aussi d’en boire un Fils d’expatrié italien et universitaire, celui qui est aussi président des Verts vaudois s’est épanoui dans la vie locale de Daillens et notamment dans le monde des Jeunesses. Sylvain Muller

Le président des Verts vaudois Alberto Mocchi, installé dans la rue de son enfance: celle du Télégraphe, à Daillens, village du Gros-de-Vaud dont il est désormais syndic. Christian Brun

Tenter de ranger Alberto Mocchi dans une case est une gageure. Universitaire et proche du monde agricole, Italien et amoureux du terroir vaudois, timide et bon orateur, aucune ne correspond pleinement au président de Verts vaudois et syndic de Daillens. Ou, plutôt, toutes lui conviennent en même temps.

«Chez les Verts, je suis considéré comme le bon vivant aimant boire un verre, alors que dans le milieu des Jeunesses, je suis plutôt le gars sérieux qui bosse», confirme-t-il en buvant un café sur la terrasse de la boulangerie – tea-room de «son» village du Gros-de-Vaud.