Matériel scolaire livré en retard – Le syndicat critique, le Canton minimise Certaines classes sont encore privées ce vendredi de cahiers de communication (ex-carnets journaliers) après trois semaines de reprise.

La rentrée scolaire vaudoise connaît quelques couacs de livraisons de matériel. (Photo d’illustration) KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

La rentrée scolaire vaudoise est marquée par des retards dans la livraison du matériel scolaire. Alors que le principal syndicat des enseignants se montre très critique, et ce depuis plusieurs années, le Canton dédramatise, évoquant des petits couacs liés à un changement informatique à la Direction des achats et de la logistique (DAL), qui gère commandes et livraisons, et à la pénurie de papier.

Selon plusieurs témoignages, certaines classes se retrouvent par exemple toujours sans cahiers de communication (ex-carnets journaliers) après trois semaines de reprise, sans matériel pédagogique de mathématiques, alors que des enseignants n’ont pas reçu certains cahiers, polycopiés ou classeurs d’évaluation.

Dans son communiqué sur la rentrée scolaire, la Société pédagogique vaudoise (SPV) critiquait déjà la situation, rappelant au passage qu’elle «dénonce depuis des années la gestion des achats de la DAL qui engendre une surcharge administrative pour tous les acteurs de l’école», écrivait-elle. «Force est de constater que plus les embûches bureaucratiques s’additionnent, plus les retards de livraison s’accumulent», ajoutait-elle.

«Pas une surprise»

«Ces retards ne sont donc pas une surprise pour nous. On tire la sonnette d’alarme depuis un moment sur les dysfonctionnements administratifs, les lenteurs et les complications au sein de la DAL, mais aussi sur le faible taux d’activité des responsables des économats dans les écoles», explique à Keystone-ATS Gregory Durand, président de la SPV.

Le syndicat avait d’ailleurs interpellé en septembre 2021 les deux ministres concernés d’alors, Cesla Amarelle pour les écoles et Pascal Broulis pour la DAL, dépendante de son département. Plus récemment, la SPV a demandé à la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) la création d’un groupe de travail afin de régler cette problématique.

Le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) ne nie pas certains retards dans quelques établissements scolaires du canton. Mais du point de vue des services de Frédéric Borloz, interrogés par Keystone-ATS, cela ne relève «absolument pas d’un problème majeur ni de grande ampleur», selon un porte-parole.

Aucune plainte d’établissements ou d’enseignants n’est remontée jusqu’au DEF, selon lui. Il s’agit de cas «minimes et isolés», affirme-t-il. Chacun des 93 établissements scolaires du canton doit lui-même gérer ses commandes à temps, ajoute-t-il.

Du côté de l’Association vaudoise des parents d’élèves (APE), on ne relève pas non plus de retour sur ce sujet ni de plaintes pour l’instant.

«Sujet émotionnel»

Également sollicité, le directeur de la DAL, Antonio Guarino, assure pour sa part que «tout ce qui a été anticipé à temps a été livré». La plupart des établissements ont été livrés entre mai-juin et les vacances scolaires, selon lui. Il reconnaît toutefois quelques retards pour les commandes les plus tardives, en raison d’un important changement de logiciel de gestion en début d’année, «un gros morceau» qui a généré quelques soucis.

Il rappelle aussi que la pénurie généralisée de papier a aussi provoqué «quelques complications», avec pour conséquence des livraisons de matériel faites sur une «très courte période et plutôt sur la fin des vacances». Il ajoute enfin que «le sujet peut vite devenir émotionnel».

La DAL est un office transversal. Elle a pour mission d’assurer l’achat de biens et de services pour l’ensemble de l’Administration cantonale vaudoise (ACV). Elle s’occupe donc notamment des achats de matériel d’enseignement et de formation scolaire, de gestion et inventaire des stocks ou encore de l’expédition et de la livraison des commandes dans tout le canton.

La DAL serait-elle débordée, en manque d’effectifs? Non, répond Antonio Guarino. «On n’est pas au top, mais on n’est pas en souffrance non plus», nuance-t-il.

ATS

