Vaudoise aréna – Unia réclame un arbitrage pour les employés de Malley Le syndicat annonce vouloir saisir l’Office cantonal de conciliation dans le cadre du scandale des salariés surmenés au Centre sportif de Malley (CSM). Alain Detraz

Le syndicat UNIA manifeste devant le Conseil communal de Lausanne aux halles sud de Beaulieu, concernant le conflit avec les salaries de la Vaudoise Arena, mercredi 10 juin 2020. Jean-Bernard Sieber

Des banderoles, des tracts. L’action syndicale menée ce mercredi soir aux portes du Palais de Beaulieu visait à sensibiliser les élus lausannois à la question des employés du Centre sportif de Malley (CSM). Le syndicat Unia dénonce ainsi l’attitude des dirigeants de l’entreprise propriétaire et exploitante du nouveau complexe. La crise avait éclaté en décembre dernier, alors que s’approchait l’ouverture des Jeux de la jeunesse. Depuis, un audit a été rendu et des décisions du CSM sont attendues, alors que plusieurs employés sont toujours en congé maladie. Pour le syndicat, le dialogue n’a toujours pas été entamé et il annonce saisir l’Office de conciliation de cas de conflits collectifs du travail.